デートの帰り際や電話・LINEのやり取りの最後に、「また連絡するよ」と伝えてくる男性。この一言は、ただの社交辞令ではないケースがほとんどです。本命相手ほど男性は、関係がそこで終わってしまわないように自然と次につながる言葉を選びます。関係を途切れさせたくない男性からすれば、本命相手とのやり取りは終わらせたくないもの。「また連絡するよ」という言葉には、会話を続けたいという気持ちが表れです。この場限りのもの