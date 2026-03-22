Sadieが2026年3月18日、Zepp Shinjukuにて結成21周年記念ワンマン＜BLACK FUNERAL＞を開催した。到着したレポートをお届けする。◆ライヴ写真2005年の結成以来、留まることを知らない勢いで走り続けてきたSadie。その歴史の中で、2015年に告げられた“活動休止”はあまりにも衝撃的な出来事だった。しかし、8年半の時を経て2023年に活動を再開。現在の彼らは、衰えることのない熱量と影響力に加え、積み重ねてきた時間がもたらす“