特別に疲れているわけではないのに、何もしたくない。やらなきゃいけないことは分かっているのに、体も気持ちも動かない。そんな日が増えていませんか？40代以降の“やる気の出なさ”は、体の内側のバランスがゆるやかに変化しているサインでもあります。エネルギーの出し方の変化体はエネルギーを作り、使うことで活動しています。40代以降はその流れが少しずつ変化するため、以前のようにスムーズに動き出せないと感じることが出