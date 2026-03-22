男性の中で恋愛と結婚は全く別物。結婚を意識する段階になると、楽しい時間を過ごせる相手であることはもちろんですが、安心感や価値観といった要素がより重要になります。そこで今回は、男性が結婚を意識する女性の特徴をチェックしてみましょう。一緒にいて落ち着ける恋愛初期の刺激よりも、自然体でいられる安心感を大切にする男性は多いものです。無理に自分を良く見せようとしなくても過ごせる相手だと感じたとき、結婚を考え