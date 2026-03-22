大相撲春場所千秋楽（２２日、大阪府立体育会館）、関脇霧島（２９＝音羽山）が大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）に敗れ、１２勝３敗で１５日間を終えた。今場所の霧島は３日目から１１連勝。１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を決めた。先々場所は東前頭２枚目で１１勝、先場所は関脇で１１勝。高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は１４日目の取組後に「（平幕だった先々場所は）当たる相手も一緒で１１番勝っている。優勝はなかな