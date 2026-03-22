彼氏との関係が進展していくと、徐々にお互いの素の部分を見せ合うようになるもの。そこで今回は、信頼関係が深まってきた証拠と見て間違いない、あなたに完全に心を開いている男性の「本命行動」を紹介します。何気ない日常の出来事を共有してくる信頼関係が深まってくると、男性は日常の些細な出来事まで本命女性に話すようになります。仕事での小さな成功や失敗、同僚とのやり取り、通勤中に見た面白い光景など、誰にでも話すわ