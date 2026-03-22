２２日、大阪プロレスの「ＢＵＳＨＩ―ＤＯ２０２６」（大阪・アゼリア大正ホール）で大阪プロレス選手権試合が行われ、王者・松房龍哉が挑戦者・浅川紫悠を破り王座初防衛に成功した。今月８日に６人タッグマッチながら浅川にピンフォールを奪われている松房。昨年暮れにＴＯＲＵからベルトを奪った喜びなど吹き飛んでしまう屈辱を味わわれた。「大阪プロレスの新エース」という看板を守るためにも浅川にキッチリ借りを返し