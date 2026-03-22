4月20日スタートする黒木華主演ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の追加キャストとして、渡邊圭祐、倉悠貴、今井隆文、小雪、本上まなみ、岩谷健司、山口馬木也、木野花、岩松了、坂東彌十郎の出演が発表された。【写真】渡邊圭祐ら『銀河の一票』新キャストたち（ロゴなし）本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然