Snow Manの目黒蓮が22日、自身が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の完成披露舞台あいさつにリモートで出演。撮影の裏話のほか、作品にかける並々ならぬ思いを語る場面があった。【写真】モニター越しのタッチを決める目黒蓮＆高橋文哉本作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミックが原作。主人公である