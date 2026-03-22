今年で開催7回目となる＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞が2026年3月20日より幕を開けた。本記事ではDAY2である3月22日の模様をお届けする。◆DAY1 レポートへ史上初の3日間フル開催に沸く＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞は、興奮冷めやらぬまま2日目を迎えた。初日の感動をバトンとして受け取り、音楽の街・沖縄市の熱量はさらに加速していく。キャンプエリアから漂う香ばしい朝食の匂いと、朝一番の遊具に駆け出