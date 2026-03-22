◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島２―１千葉（２２日・メルカリスタジアム）千葉がアウェーで鹿島と対戦し１―２で敗れた。後半２５分に一時同点のゴールを決めたＭＦイサカ・ゼインは得点シーンを「やっと１個取れたなという感じ」と振り返った。プロ７年目で待望のＪ１初ゴールも「もっと早く取りたかったし、なんならもう１点取って試合を決めたかった。プレーの質や判断の部分で課題は感じた」と手放しでは喜