◆ファーム・リーグＤｅＮＡ２Ｘ―１巨人（２２日・横須賀スタジアム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１軍から参加してファーム・ＤｅＮＡ戦で先発。５回９８球を投げ、３安打無失点だった。この日の最速は１４９キロ。７四死球と制球に課題が残り「きょうは全然（良くなかった）」と唇をかんだが、粘りの投球で０封。「いろいろ収穫ができたのでよかった」とうなずいた。初回は先頭・東妻に左翼線への