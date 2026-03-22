◆Ｓａｒｅｅｅ「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」（２２日、横浜武道館）プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２２日、横浜武道館でデビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」を開催した。第３試合のシングルマッチで黒潮ＴＯＫＹＯジャパンが「Ｘ」と対戦した。入場まで正体不明だった「Ｘ」は、Ｓａｒｅｅｅのテーマソング「太陽神」をバックに入場した葛飾区議会議員