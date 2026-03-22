◆センバツ第４日▽１回戦大垣日大２―１近江＝延長１０回タイブレーク＝（２２日・甲子園）近江は大垣日大との“隣県対決”に惜敗。両校は毎年のように練習試合を行うが、現チームでは対戦なし。甲子園では２０２３年夏の１回戦で対戦し２―７で敗れており、３年ぶりの聖地での“再戦”でも涙を飲んだ。０―０で迎えた８回。２死走者なしから４番の杉本将吾主将（３年）が左中間へ二塁打で放つと、５番・箕浦太士（３年）