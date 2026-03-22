俳優の大泉洋と松田龍平がコンビを組んだ人気シリーズ「探偵はＢＡＲにいる」の最新作が９年ぶりに製作されることが２２日、発表された。この日、ファン待望の第４弾「ＢＹＥＢＹＥＬＯＶＥ探偵はＢＡＲにいる」（白石和彌監督、１２月２５日公開）の製作発表会見が都内で行われ、主演の大泉と共演の松田が意気込みを語った。北海道・札幌を舞台に、探偵（大泉）と農学部助手・高田（松田）の異色コンビの活躍を描いた東