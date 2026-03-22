「1年ちょい前くらいにこの景色を見たんですけど……。このメンバーとこのステージに立てて、本当によかったと思います」アンコールあとの最後の挨拶、那月邪夢はそう口を開いた。2025年1月7日、MAD MEDiCiNE現体制最後の公演＜The Quintet＞をLIQUIDROOMで開催。そして同月27日に始動した新体制グループ・MADMEDとして、7月に同じくLIQUIDROOMで＜MADMED 7大都市単独ツアー 『激毒ケミカルトリップ』＞ツアーファイナルを開催した