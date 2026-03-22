◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島２―１千葉（２２日・メルカリスタジアム）千葉がアウェーで鹿島と対戦し１―２で敗れた。試合を総括した小林慶行監督は「セットプレーでやられてしまった」と鹿島ＤＦ植田に決められた決勝点を悔やんだ。「もちろん警戒していましたし、それでしたたかに勝ち点を積み上げていくチームというのは分かっていてもというところは他のチームもそう。自分たちが勝ち点を積んでいくために