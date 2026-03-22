第98回選抜高校野球第98回選抜高校野球（甲子園）第4日は22日、1回戦の第3試合で山梨学院は5-3で長崎日大に勝利した。投打で注目の今年のドラフト1位候補・菰田陽生投手（3年）は「2番・一塁」でスタメン出場した。初回に先制のソロ本塁打を放ったが、5回に接触プレーのアクシデントがあり、6回の守備から途中交代した。試合後は病院に向かう予定という。SNSでは心配の声が上がった。5回の一塁守備。三塁からそれた送球を捕球