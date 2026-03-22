ポール・ラッド（56）とニック・ジョナス（33）が、新作ミュージカル・コメディ映画『パワー・バラード』のプロモーション活動の中で、完璧なウェディングソングについて、それぞれの考えを語った。 【写真】結婚式が話題となったニック・ジョナスとプリヤンカー・チョープラー SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）で開催された同作のプレミア上映会で、エンターテ