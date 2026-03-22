広島のバルトシュ・ガウル監督「見えていたか見えていないかちょっと分からない」サンフレッチェ広島は3月21日、明治安田J1百年構想リーグ第8節で清水エスパルスに1-3で敗れた。前半早々に2点を失うと、後半には2度のVAR（ビデオアシスタントレフェリー）の介入によるチェックも、どちらも得点が認められない不運。バルトシュ・ガウル監督も、「やっぱり50-50だったかも」と嘆いた。前半19分に相手のゴラッソ、同21分にGK大迫