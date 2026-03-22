日本代表のポップアップストアが開催されるサッカー日本代表は3月28日にグラスゴーでスコットランド代表、4月1日にロンドンでイングランド代表と対戦する。3月末から始まる欧州遠征に向けて、宮下パークにて「SAMURAI BLUE POP UP」が開催されることが決定した。3月25日から宮下パークにオープンする「SAMURAI BLUE POP UP」。今回のポップアップストアでは、宮下パーク全館のデジタルサイネージをジャックして、サッカー日本