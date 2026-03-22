大相撲3月場所千秋楽。木曽郡上松町出身の御嶽海は敗れて8勝7敗で今場所を終えました。21日、去年の7月場所以来、4場所ぶりの勝ち越しを決めた西前頭十五枚目の御嶽海。千秋楽の22日は東前頭六枚目、一山本に押し出しで敗れ、8勝7敗で今場所を終えました。