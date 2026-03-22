女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。ツアー後の休業宣言の真意を明かした。この日は親しい間柄のタレント・YOUと女優の飯島直子とトークを展開。YOUから現在行っているツアー終了後、休業すると明かしているとの話を振られ、小泉は「えっ、だってそれ言ってたじゃん」と平然と話した。YOUが「本当ね」と確認すると、「本当なんだよ」と明言。「だから5月までツアー