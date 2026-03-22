◇オープン戦巨人2―6楽天（2026年3月22日東京D）巨人の戸郷翔征投手（25）が22日、オープン戦最終戦となる楽天戦の5回から2番手で登板。長打3本に2死球と大荒れの内容で1回4失点と厳しい結果に終わった。試合後、戸郷は「結果が出なかったんでね。今までやってきたことっていうのは、自分の中では出そうと思いましたけど、なかなかうまくいかないっていうのが現状ですし…しっかりやらないといけないところっていうのは