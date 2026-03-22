鹿島―千葉後半、決勝ゴールを決め祝福される鹿島・植田（中央）＝メルスタ明治安田J1百年構想リーグ第8節（22日・メルカリスタジアムほか＝8試合）東は首位の鹿島が2―1で千葉を退けて7連勝とし、勝ち点22に伸ばした。町田は浦和に2―1で競り勝ち、東京VはFC東京と0―0で突入したPK戦を4―2で制した。横浜Mは川崎に5―0で大勝し、柏は水戸を3―0で下した。混戦の西は、京都が名古屋に1―1からPK勝ちした。勝ち点を14としてG