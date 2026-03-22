◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）春場所で23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を飾った関脇・霧島（29＝音羽山部屋）が22日、優勝インタビューで「（賜杯は）メチャクチャ重いです、久しぶりで。うれしいです」と喜びを語った。14日目に自身を含め優勝圏内にいた3人の力士が敗れ、千秋楽を待たずに優勝が決定。千秋楽も大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）に敗れ、12勝3敗で終えた。それでも大