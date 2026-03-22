プロ野球のファームは22日、東、中、西地区とファーム交流戦を合わせて7試合が行われた。東地区で楽天はオイシックス戦（ハードオフ新潟）に3―0で完封勝利。先発・藤井が5回4安打無失点で2勝目を挙げた。青野が2安打1打点。オイシックス先発・宮森は5回2/3を3安打2失点（自責1）で1敗目。日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）に5―4で逆転サヨナラ勝ち。9回1死一、二塁で梅林が同点の中前適時打。最後は代打・今川が右翼にサヨナラ二