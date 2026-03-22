豊昇龍（右）が掛け投げで安青錦を下す＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所千秋楽（22日・エディオンアリーナ大阪）14日目に14場所ぶり3度目の優勝が決まった関脇霧島は大関琴桜に押し出されて12勝3敗だったが、大関復帰は確実になった。琴桜は10勝目。横綱豊昇龍は大関安青錦を掛け投げで下して11勝4敗。安青錦は負け越し、来場所は初のかど番で迎える。新小結熱海富士は関脇高安の上手ひねりに屈して9勝6敗。高安は7勝8敗