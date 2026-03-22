銀魂ってこういう作品だったのか、と、2月13日に公開された『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』を初日に劇場で見ている間、ずっと驚いていた。【写真】この記事の写真を見る（8枚）『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』アニメ『銀魂』公式Xアカウントより何を今さらとファンに呆れられるのを承知で書けば、福田雄一監督の実写版『銀魂』を見ていたから、『銀魂』という作品の設定やあらすじを知ってはいるつもりだった。SNSや動画サイ