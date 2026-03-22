元モーニング娘。の高橋愛（39）が22日、都内で「roop AWARD 2025−2026 THE FINAL JUDGE」に出席した。「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A／W」の関連イベントとして、大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス「AnotherADdress」が開催する古着のリメークコンテスト。審査員を務め「皆さんすごくすてきで、点数を付ける時にどうしよう…ってなって、悩んでいると見られなくなっちゃうので、とにかく