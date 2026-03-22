かつて「カッコいいクルマ」とはクーペだった！クーペタイプのスポーツカーやスポーティカーが少数派になって久しい昨今ですが、ホンダは昨年2025年にかつてのビッグネーム「プレリュード」を復活させました。またトヨタも「GR GT」の発売のほか、「セリカ」「MR2」などの再投入を示唆しており、ここにきてクーペモデルに復権の兆しが見えています。【マジであったの？】これがクーペの「クラウン」です（写真で見る）ところで