海藻「ヒロメ」の収穫が三重県紀北町で最盛期を迎えています。紀北町にある海野漁港から300メートルほど沖合の場所にあるロープには、ワカメによく似た海藻のヒロメが養殖されています。ヒロメは葉の部分が広いことからその名が付けられたと言われていて、収穫が最盛期を迎えるこの時期は、50センチから60センチほどに伸びたものを、船の上から丁寧に刈り取っていきます。今年のヒロメは魚に食べられる被害も