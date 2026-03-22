柏レイソルは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で水戸ホーリーホックとホームで対戦し、３−０で快勝。２連勝を飾った。先制ゴールを挙げた中川敦瑛は、試合後のフラッシュインタビューで「やっと苦しかったところから解放された気持ちです」と安堵の表情を見せた。前節から引き継がれた良い部分として「自分の１点目もそうですけど、足を振るところだったり。いつも以上に攻撃的なサッカーができた」と