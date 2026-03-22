聖地での神奈川ダービーで屈辱を味わった。３月22日に開催されたJ１百年構想リーグの第８節で、長谷部茂利監督が率いる川崎フロンターレは、横浜F・マリノスと国立競技場で対戦。０−５の惨敗を喫した。立ち上がりから横浜FMに主導権を握られる展開に。カウンターからチャンスを作る場面もあったが、決めきれずにいると、30分に谷村海那に被弾。さらに後半に入って、53分と62分に天野純、72分にユーリ・アラウージョ、78分に