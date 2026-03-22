敵地でのイングランド戦は、いずれにせ良いテストマッチになるはずだ(C)Getty Imagesイングランドサッカー協会（FA）は現地時間3月20日、今月2試合が組まれている国際親善試合の代表メンバーを発表した。イングランドは27日にウルグアイ代表、31日に日本代表とそれぞれホームで戦う。 【関連記事】揺れるW杯開催米国の攻撃を受けてFIFA関係者も混乱イラン・サッカー連盟会長は本音吐露「希望を持つのは難しい」今回のメン