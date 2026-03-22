元中日、阪神で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）が、22日放送の読売テレビ「球界レジェンド大激論！プロ野球開幕直前！そこまで言って委員会npb」（後3・00）に出演し、星野仙一さんにまつわる意外なエピソードを語った。球界のご意見番たちが多数出場する、プロ野球の開幕前特番。歴史から名将のエピソードを語ったり、ピッチクロックなどの新ルールについて激論を交わした。番組では、各チームのキャンプを見学に