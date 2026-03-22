「選抜高校野球・１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）山梨学院のプロ注目の二刀流、菰田が一塁守備で左手首付近を痛めた。六回の守備から退き、勝利後のあいさつでは笑顔を見せたが、左手首付近は添え木で固定された。試合後、吉田監督は「選手にけがが出てしまったのでそこが心配です」と表情を曇らせた。インタビューを受けた菰田は「守備で守る時は痛いが、まだ大丈夫かなと思います」と状態を説明。