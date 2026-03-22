◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）金田久美子（36＝スタンレー電気）は、3ボギーの75で回り、通算5オーバーで14位タイで、2戦連続のトップ10入りはならなかった。自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「それにしてもライン読めなかったなー」とグリーン上でラインを読んでいる写真をアップ。「今週もたくさんの応援ありがとうござい