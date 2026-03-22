今シーズン最後の営業日を迎えた兵庫県のハチ高原スキー場には、多くのスキーヤーらが訪れ「滑り納め」を楽しみました。 兵庫県養父市のハチ高原スキー場は２２日、今シーズン最後の営業日となりました。この冬は雪の降り始めが遅くオープンが遅れたものの、最も多いときで２ｍ３０ｃｍの積雪になるなど雪に恵まれ、１日も欠けることなく営業を続けてきたということです。 ２２