■大相撲春場所・千秋楽（22日、エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（21、安治川）は、千秋楽結びの一番で横綱・豊昇龍（26、立浪）に掛け投げで敗れ、7勝8敗で無念の負け越しとなった。豊昇龍戦は過去4度の対戦で全勝していた安青錦。この日は立ち合い、左の下手を取って前に出たが、小手投げ気味の外掛けにバランスを崩し、豊昇龍を相手に初めての黒星を喫した。九州場所（25年11月）、初場所（26年1月）と連覇を果たした安青