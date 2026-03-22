俳優の前田敦子（34）が、21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』に出演し、AKB48時代を振り返った。【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子デビューのきっかけは「12歳ぐらいの時に、渋谷のマクドナルドの前で声をかけられて」だという。数年後に電話があり、AKB48のオーディションを受けた。グループ所属後も「売れるまでは（期間が）ありました」と語り、給料については「だいぶ、もらって