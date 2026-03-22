３月２３日（月）の近畿地方は、昼間は暖かいでしょう。雨上がりの花粉には注意してください。２２日（日）は下り坂となっていて、夜は広い範囲で雨が降るでしょう。 ただ、雨は月曜の朝にはやむ所が多く、日中は中部や南部を中心に晴れ間が広がりそうです。午後は日ざしがポカポカと暖かく感じられるでしょう。 北部は北から湿った空気が流れこむ影響で、昼頃にかけてにわか雨の所がありそうですが、夕方以降は晴れ間が戻