元星組トップスターで女優の安蘭けい（55）が体調不良のため、東京・日比谷のシアタークリエで上演されているミュージカル「ブラッド・ブラザーズ」の22日および23日の公演を休演することが発表された。同日、東宝演劇部のお知らせ用のX（旧ツイッター）が伝えた。安蘭は21日の同公演も休演しており、「本公演に出演を予定しておりましたミセス・ジョンストン役の安蘭けいは、3月21日(土)公演ならびに3月22日(日)公演を休演さ