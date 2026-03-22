国際女性デーに合わせて、誰もが活躍する社会の実現を願う「フェムケアプロジェクト」特別イベントが行われました。22日に行われた産経新聞社「フェムケアプロジェクト」は国際女性デーの特別企画で、心と体のケアに目を向け働きやすい社会の実現を目指すイベントです。2026年のキーワードは「未来」。「未来」の“ありたい自分”につなげる新習慣をテーマにしたセッションでは、タレントの矢沢心さんも登壇しました。矢沢心さん：