■第101回 日本選手権水泳競技大会 （22日、東京アクアティクスセンター）32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた日本選手権で女子400m個人メドレーで成田実生（19、明治大学/ルネサンスKSC金町）が4分35秒93で今大会初優勝、女子50m自由形では池江璃花子（25、横浜ゴム）が24秒89で優勝を果たした。2大会連続出場となった24年パリ五輪では400m個人メドレーで決勝進出、25年の水泳世界選手権では同