俳優の大泉洋、松田龍平が22日、都内で行われた映画『探偵はBARにいる』シリーズ最新作製作発表会見に出席。2017年以来、9年ぶりとなる新作でコンビ“復活”を果たすことが発表された。【動画】大泉洋＆松田龍平『探偵はBARにいる』9年ぶり“名コンビ”復活で息ぴったりの掛け合い会見には、メガホンをとる白石和彌監督も登壇し、新作のタイトルが『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』で、12月25日公開となることもあわせて伝えら