真ん中に赤い印の入った細長い石。ネアンデルタール人による象徴的な芸術行為の証拠か/Álvarez-Alonso, D., de Andrés-Herrero, M., Díez-Herrero, A. et al./Springer Nature（CNN）人間の指紋の付いた欧州最古級の記号的遺物を発見した可能性がある――。スペイン中部の研究者らが昨年、そんな主張を展開して話題を呼んだ。数万年前のこの遺物にまつわる謎の解明には、普段犯罪捜査に従事する鑑識の専門家が一役