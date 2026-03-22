◇オープン戦西武2―4DeNA（2026年3月22日ベルーナドーム）オープン戦の全日程を終えた西武の西口文也監督（53）が取材に応じ、「良い競争ができている。そこは楽しみですね」とプレシーズンを総括した。西武はオープン戦16試合を戦い7勝8敗1引き分け。序盤こそ毎試合2桁安打などと打線が奮起したが、終盤にかけて迫力を欠いた。本塁打はワーストタイの3本。西口監督は「オープン戦に入ってすぐは仕上がっていると思った