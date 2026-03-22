熱戦が続く春のセンバツ高校野球。2025年の秋、明治神宮大会の決勝を戦った強豪同士が1回戦で激突しました。神宮大会を制した九州国際大付属と準優勝、神戸国際大付属の1回戦。同点で迎えた8回、神戸国際大付属は7番・田中翔麻選手（3年）の2打席連続タイムリーで勝ち越しに成功しました。追いかける九州国際大付属もその裏、一打同点のチャンス。打ち取ったあたりでしたが、ショートが悪送球。この間にランナーが帰り試合を振り出