※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。 「看護師」と聞いたとき、多くの人がイメージするのはおそらく女性の姿だろう。実際、日本の看護師の中で男性が占める割合は、令和の今でも全体のわずか8％程度に過ぎないのだから。「少ないですよね。だからこそ、まず私自身が知りたかったんです。世間にたくさんある職業の中から、なぜ彼らはあえて看護師を目指すと決めたのか。その背景には、女性とは異なる強い